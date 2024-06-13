Як повідомляє Sport.ua, головний тренер Карпат Мирон Маркевич висловив незадоволення щодо роботи Гліба Корнієнка, тоді як власник зелено-білих Володимир Матківський повністю задоволений тим, як працює співзасновник платформи PASS в клубі. Саме його слово вирішило питання щодо можливого звільнення шеф-скаута.

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Нагадаємо, що Гліб Корнієнко, колишній скаут Шахтаря і Дніпра-1, приєднався до Карпат у лютому поточного року.

До слова, команда зі Львова посіла друге місце у Першій лізі минулого сезону і здобула путівку до УПЛ.

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