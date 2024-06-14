"Стиль гри Реброва? Я вважаю, що швидкість дуже важлива для сучасного футболу. Решту ви побачите на Євро-2024. На рівні національних збірних зібрані найкращі гравці своїх країн, тому іноді доводиться підлаштовуватися під суперника. Бувають і травми.

Бущан допоміг Довбику стати Пічічі – нападник зізнався, як воротар збірної України посприяв престижній нагороді

Тому для збірної України дуже важливо показати, що вони розуміють, як грати за іншою схемою. Ми показали це у відбірковому циклі, і я переконаний, що продемонструємо це на Євро.

Перспективи на турнірі? Залишимо це вболівальникам. Для нас зараз важливо готуватися до кожної гри. Я бачу своїх гравців; бачу, що вони дуже мотивовані; бачу, що вони футболісти високого рівня. Приблизно половина нашої команди — це гравці, які зараз виступають в Україні. У країні, де йде війна, і я вважаю, що це дуже важливо, що в нашому чемпіонаті є такі сильні футболісти.

Думаю, у цієї збірної дійсно великий потенціал, але сам по собі він нічого не означає. На такому турнірі потрібно показувати свій максимум. Якщо ми хочемо чогось досягти, потрібно в кожній грі показувати свій найкращий рівень", – наводить слова Реброва 777score.com.

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2024 потрапила до групи E, де зустрінеться з Румунією (17 червня), Словаччиною (21 червня) та Бельгією (26 червня).

Євро-2024: Україна як нова топ-збірна, оновлене покоління Бельгії та проблемні сусіди Неньки – прев'ю групи Е