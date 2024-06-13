Наполі зробив першу пропозицію Жироні щодо 26-річного українця, стверджує AS.

Жирона офіційно продала капітана в Байєр – скромної суми вистачило для трансферного рекорду

Триразові чемпіони Італії дають за Довбика 35 млн євро. Наразі це найбільша і найконкретніша ставка на столі Жирони. Раніше Атлетіко випробував нерви каталонців сумою у 25 млн, але відразу отримав відмову. У будь якому разі завершення трансферу очікується лише після виступу Довбика на Євро-2024.

Наполі провалив постчемпіонський сезон і готує серйозну перебудову складу. Партенопейці розраховують виручити понад 100 млн євро за Віктора Осімхена та запросити кількох новачків, серед яких точно буде центрфорвард.

Атлетіко розіб'є скарбничку заради Довбика – Сімеоне поставив дедлайн, але все залежить від України на Євро