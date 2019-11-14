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"Сделаем все возможное для сохранения пятнистых сов", – ультрас Динамо о расистском скандале на матче с Шахтером

10:40 274 Читати українською
"Сделаем все возможное для сохранения пятнистых сов", – ультрас Динамо о расистском скандале на матче с Шахтером
WBC Ультрас Динамо / Фото из соцсетей

Расистский скандал вокруг матча между Шахтером и Динамо обрастает все новыми деталями.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

Представители организации "WBC Ультрас Динамо" на своей странице в социальной сети Facebook опубликовали обращение ко всем украинским болельщикам.

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"Мы, фанаты Динамо Киев, обращаемся к фанатскому сообществу Украины и всем неравнодушным с просьбой поддержать нашу борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов. На данный момент в мире осталось всего 18 птиц этого вида и мы приложим все усилия, чтобы северные пятнистые совы не исчезли с нашей планеты. К сожалению, на матче в Харькове стюарды не позволили нам пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать нашу первую акцию. Но мы не будем опускать руки и продолжим делать все возможное для привлечения внимания общества к этой проблеме! Борьба продолжается!", – написали в Facebook ультрас Динамо.

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Все это стало отголоском скандала, который разгорелся вокруг последнего противостояние грандов украинского футбола – Динамо и Шахтера – в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Напомним, во втором тайме "Классического" арбитр Николай Балакин был вынужден приостановить матч из-за якобы расистских выкриков в адрес игроков Шахтера. За свою гневную реакцию с поля был удален капитан "горняков" Тайсон, который за мгновение до этого показал неприличный жест в сторону болельщиков.

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