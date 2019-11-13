Ультрас Динамо не пропагували расизм, а захищали вимираючий вид птахів, – заява фаната киян

Вболівальники Динамо назвали свою версію скандальних подій в рамках 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0).

"У нас є друзі у всесвітній організації захисту тварин і вони розповіли нам про північних плямистих сов. Ми вирішили зробити акцію на підтримку цих сов.

Расистський скандал з Тайсоном – мережу підірвало нове відео з вигуками фанатів Динамо

Я не знаю, як можна не відрізнити звук мавпи від звуку сови, вони абсолютно різні. Ви чули як мавпа звучить? Це абсолютно різні звуки", – сказав ультрас Динамо Олексій "Декстер" в ефірі телеканалу 2+2.

Нагадаємо, у другому таймі Класичного арбітр Микола Балакін був змушений призупинити матч через нібито расистські вигуки на адресу гравців Шахтаря. За свою гнівну реакцію і непристойний жест з поля був вилучений капітан "гірників" Тайсон.

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