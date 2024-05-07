Українські гранди поділили між собою нагороди найкращого гравця і тренера за підсумками квітня, повідомляє прес-служба УПЛ.

Шахтар вдруге поспіль розгромив Чорноморець – "гірники" зберегли 4-очковий відрив від Динамо перед Класичним

Серед футболістів виділили Данила Сікана. Нападник Шахтаря забивав по голу в 4 з 5 матчів чемпіонату, ще один м'яч додав у Кубку України. Сікан набрав 43,7% голосів, зовсім трішки випередивши Владислава Ваната з Динамо (40,5%). Натомість у тренерській номінації тріумфували кияни. Олександр Шовковський отримав 43,8% голосів за 16 здобутих очок у 6 турах.

Нагадаємо, Шахтар і Динамо зійдуться вже у наступному турі. Гра на Арені Львів відбудеться 11 травня, стартовий свисток о 18:00. "Гірники" мають 4 очки переваги, тому у разі перемоги достроково стануть чемпіонами. Успіх Динамо закрутить інтригу на максимум.

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