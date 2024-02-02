Призову у Збройні сили України станом на сьогодні не підлягають футболісти лише трьох клубів, повідомляє Tribuna.

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Мова йде про гравців Шахтаря, Динамо та Оболоні. Ці клуби визнані підприємствами, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За інформацією джерела, над отриманням такого статусу також працюють СК Дніпро-1, Зоря та Минай. Натомість Верес, Рух, ЛНЗ та Металіст 1925 броні не мають і поки невідомо, чи планують вони робити щось для убезпечення своїх гравців від служби.

Зазначається, що 6 клубів УПЛ, серед яких Кривбас, Полісся, Чорноморець, Колос, Ворскла та Олександрія, або відмовилися коментувати проблему, або ж не надали чіткої відповіді.

До слова, процедура бронювання може тривати 5-6 місяців, а саму бронь дають на півроку. Труднощі також виникають з тим, що у не всіх футболістів є військові квитки, а без цього отримати бронь неможливо.

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