Ракув готується до серйозної перебудови після невдалого постчемпіонського сезону.

"Медаліки" офіційно підтвердили, що головний тренер Давід Шварга відпрацює до кінця кампанії і покине свою посаду.

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33-річний фахівець був асистентом Марека Папшуна, який у минулому сезоні привів Ракув до першого в історії чемпіонства. Влітку головний тренер вирішив піти з команди, а Шварга отримав підвищення. Ставка не спрацювала – Ракув йде на сьомій сходинці Екстракляси і фактично втратив шанси захистити титул.

Нагадаємо, за клуб з Ченстохови виступає український півзахисник Владислав Кочергін, який влітку буде зустрічати нового наставника.

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