Фуенлабрада Романа Зозулі втримала перемогу над Картахеною в рамках сьомого туру Сегунди.

Сегунда, 7 тур

Фуенлабрада – Картахена – 2:1

Голи: Леон, 34 (п), 66 – Альфредо, 83

"Фуенла" нестабільно почали нинішній сезон, здобувши лише одну перемогу в шести стартових турах. До звітного матчу Фуенлабрада підійшла серією із чотирьох нічиїх.

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Сьогодні господарі були налаштовані змінити ситуацію. На 31-й хвилині Роман Зозуля небезпечно пробивав головою, але захисник заблокував. Лише відеоповтор допоміг рефері зрозуміти, що зробив він це рукою. Пенальті.

До позначки підійшов екс-гравець Реала Педро Леон і впевнено реалізував можливість. Він же у середині другого тайму подвоїв рахунок. За Картахену наприкінці матчу відповів колишній партнер Зозулі в нападі Альбасете – Альфредо Ортуньйо.

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