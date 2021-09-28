Сегунда, 7 тур

Фуэнлабрада – Картахена – 2:1

Голы: Леон, 34 (п), 66 – Альфредо, 83

"Фуэнла" нестабильно начали нынешний сезон, одержав лишь одну победу в шести стартовых турах, после чего была серия из четырех ничьих.

"Забрасывать мяч в сетку – это моя работа": Яремчук – про феерический дубль в ворота Гимараеша

Сегодня хозяева были настроены изменить ситуацию. На 31-й минуте Роман Зозуля опасно пробивал головой, но защитник заблокировал. Только видеоповтор помог рефери понять, что сделал он это рукой. Пенальти.

К точке подошел экс-игрок Реала Педро Леон и уверенно реализовал возможность. Он же в середине второго тайма удвоил счет. За Картахену в конце матча ответил бывший партнер Зозули в нападении Альбасете – Альфредо Ортуньо.

"Маліновський – найкращий у Серії А, такого не бачили роками": Італія шаленіє від українця, який проситься в АПЛ