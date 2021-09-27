Маліновський організував обидва голи своєї команди. І лише після його заміни Інтер витиснув нічию з Аталантою. За якихось 62 хвилини на полі Руслан отримав зірочки як гравця матчу від усіх можливих порталів, які ведуть статистику кожного виконавця. InStat (389 балів), SofaScore (8,5), WhoScored (9,2), Fotmob (8,7). La Gazzetta dello Sport видала йому топову вісімку, присудивши у своєму заголовку короткий та почесний титул: "Нереальний". Перевершив навіть чемпіона Європи Бареллу, який створив неймовірні 4 стовідсоткові моменти.

Інтер – Аталанта: найкращий матч українця в Італії з часів Шеви, лідерство Маліновського в Бергамо і замітки для Шахтаря

Газета Eco di Bergamo, яка полюбляє детально аналізувати цифри футболістів "Богині", вже втомилася відзначати 28-річного українця. "Це триває знову і знову. Неможливо не висвітлювати виступ Маліновського – справжнього лідера цієї Аталанти". Дані підтверджують, що це вже не та команда, яка вимучила лише 4 очки з Болоньєю, Фіорентиною і Салернітаною. Бергамаски повертають звичний блиск та дещо втрачену інтенсивність. "Статистика коронує Маліновського", – продовжує місцеве видання. Фанати також одностайні: 8 балів, що на 0,6 вище за найближчого переслідувача.

Темп, інтенсивність, якість створення моментів – усе було рівня АПЛ, переконаний Маттео Марані з Tuttosport. Шоу перемогло, а обидва суперники показали, що претендують на Скудетто. Відомий італійський журналіст вважає, що Інтер та Аталанта відіграли матч "на найвищому рівні найвидовищнішого чемпіонату планети". Міланці переважали на початку, а потім Маліновський потягнув за собою на камбек: "Це був урок української". Також видання не шкодує інших епітетів для Руслана. "Нестримна міць, руйнівні наслідки для суперника".

"Ліву ногу Маліновського повинні зберігати в музеї", – TuttoMercatoWeb вважає гру українця чимсь екстраординарним. Портал наводить цитату з Гадзетти: "Чарівний перший гол, взяття воріт на добиванні після іншого його удару. Влучання у стійку, повне домінування в середині поля. Аталанта крутиться навколо нього, а Маліновський став втіленням шоу". Corriere dello Sport додає, що Руслана зараз просто неможливо зупинити, настільки приголомшливо він діє. Навіть нападники Джеко, Сапата і Лаутаро Мартінес, які діють ближче до воріт і штрафного, не пробивали стільки разів по воротах. А до цих 6 ударів додаймо ще 5 створених моментів!

"Це постріл собі в ногу": Петракова критикують за невиклик Маліновського – справжня ціна скандалу і хто наступна жертва

Corriere della Sera також відзначає, наскільки важко опонентам діяти проти універсала Аталанти, який може рівноцінно якісно зіграти і плеймейкера, і відтягнутого форварда, і глибше в центрі поля: "Жорстокий талант". Найбільші газети одностайно видали Маліновському найвищий бал серед усіх учасників центрального матчу (8). Фанатський портал CalcioAtalanta наголошує, що Руслан об'єднав ЗМІ, тоді як багато інших футболістів отримали дуже різні оцінки. Лише українець, на думку кожного видання, виявився поза будь-якою конкуренцією.

Серед вболівальників Маліновський також став абсолютним переможцем (8,4), найближчий партнер відстав на понад 1 бал. Італійська преса підкреслює особливість рекорду гравця, якого Олександр Петраков вирішив не викликати в збірну України на найближчі матчі. Екс-хавбек Зорі та Гента забив 10 зі своїх 17 голів у складі Аталанти дальніми ударами. І це тільки в чемпіонаті. За трохи більше як 2 роки, відколи "Малі" перебрався в Італію, йому немає рівних у цьому компоненті гри. Легендарний екс-воротар Інтера Вальтер Дзенга співає оду лідерові Аталанти: "Маліновський випустив дві ракети земля-повітря, яких не бачили роками. Це були міни, на яких міг підірватися будь-який голкіпер".

Серед усіх українців лише два Андрії – Шевченко (136) та Воронін (53) – забивали більше у топ-5 лігах. У тих же Коноплянки та Ярмоленка по 10 голів. Загалом же Маліновський набив ще крутіші цифри. За 94 матчі 20 голів та 20 асистів. З Інтером він перервав своє мовчання, але попереду нові виклики. В ЛЧ Руслан відзначався тільки з пенальті, не забивав і Мілану. Чому б не покращити свої результати вже цього тижня? "Бум – і ракета летить без шансів для воротаря", – ці слова італійські фанати й журналісти вже наготувалися повторити ще не раз.