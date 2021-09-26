"Я тут, щоб забивати голи і допомагати команді. Я хочу подякувати партнерам і тренерському штабу за довіру. Я дуже радий, що забив. Щодня я наполегливо працюю заради цього. Атмосфера була чудовою, дякую нашим вболівальникам. Дуже приємно грати за Бенфіку.

Переможний дубль Яремчука у відеоогляді матчу Гімараєш – Бенфіка – 1:3

Я б не сказав, що другий тайм був важчим. Ми провели хорошу гру. У другій половині ми також забили. Ми впевнено перемогли 3:1. Це хороший результат, і ми перемогли – це важливо. Закидати м'яч у сітку – це моя робота тут. Не заб'ю я, тоді заб'є хтось інший", – цитує Романа Яремчука Record.

Нагадаємо, українець оформив переможний дубль у матчі 7-го туру чемпіонату Португалії Гімараєш – Бенфіка ще у першому таймі, за що став найкращим гравцем поєдинку.

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