"Для мене війна триває з 2014 року. Тому особисто я був готовий до цього. Я сподівався, що цього не буде, але в глибині душі розумів, що це станеться.

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Дуже шкода, що Європа та весь світ тільки зараз зрозуміли, що у нас триває війна. А вона йшла з 2014 року, гинули люди, зокрема діти.

24 лютого вранці я прокинувся і мені почала дзвонити мама. У мене вся рідня у Києві. Усі почали дзвонити та говорити. Я не очікував, і ще не розумів всього цього, але почали дзвонити хлопці з фонду і сказали: "Все, Рома, почалося". Тоді я створив чат для людей, які готові допомагати. І вже 24 числа ми включилися допомагати хлопцям", – розповів Зозуля у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, Роман активно волонтерить в Іспанії. Українець вже відправив 2 карети швидкої допомоги з подарунками на Київщину і Харківщину.

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