"Для меня война продолжается с 2014 года. Поэтому лично я был к этому готов. Я надеялся, что этого не будет, но в глубине души понимал, что это произойдет.

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Жаль, что Европа и весь мир только сейчас поняли, что у нас идет война. А она шла с 2014 года, погибали люди, в том числе дети.

24 февраля утром я очнулся и мне начала звонить мама. У меня вся родня в Киеве. Все стали звонить и говорить. Я не ожидал, и еще не понимал всего этого, но начали звонить ребята из фонда и сказали: "Все, Рома, началось". Тогда я создал чат для людей, готовых помогать. И уже 24 числа мы включились помогать ребятам", – рассказал Зозуля в программе "Денисов Timе".

Напомним, Роман активно волонтерит в Испании. Украинец уже отправил 2 кареты скорой помощи с подарками на Киевщину и Харьковщину.

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