Динамо не цікавиться Зозулею – у боротьбі за українця з'явився новий фаворит, – ТаТоТаке

Український форвард Роман Зозуля не перейде у Динамо, але має кілька пропозицій від іспанських клубів.

Інформація про те, що Динамо цікавиться українським нападником Романом Зозулею – абсолютна неправда. Українець не отримував пропозицій від київського клубу, адже його немає ні у шорт-листі, ні у лонг-листі Динамо.

Зозуля отримав пропозицію від Альбасете щодо нового контракту

Нагадаємо, у Романа Зозулі наприкінці червня цього року закінчується контракт з Альбасете, який не пробився до Прімери. Форвард має бажання залишитись в Іспанії та має кілька конкретних пропозицій.

Називаються такі клуби як: Хетафе, Ов'єдо, Гранада, а також Мальорка, яка зараз змагається за вихід у Ла Лігу. Якщо острівна команда вийде у Прімеру, то саме їх пропозиція буде пріоритетною, повідомляє ютуб-шоу "ТаТоТаке".

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