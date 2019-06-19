toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Динамо не цікавиться Зозулею – у боротьбі за українця з'явився новий фаворит, – ТаТоТаке

18:05 2280 Читать на русском
Динамо не цікавиться Зозулею – у боротьбі за українця з'явився новий фаворит, – ТаТоТаке
Роман Зозуля / AS

Український форвард Роман Зозуля не перейде у Динамо, але має кілька пропозицій від іспанських клубів.

Інформація про те, що Динамо цікавиться українським нападником Романом Зозулею – абсолютна неправда. Українець не отримував пропозицій від київського клубу, адже його немає ні у шорт-листі, ні у лонг-листі Динамо.

Зозуля отримав пропозицію від Альбасете щодо нового контракту

Нагадаємо, у Романа Зозулі наприкінці червня цього року закінчується контракт з Альбасете, який не пробився до Прімери. Форвард має бажання залишитись в Іспанії та має кілька конкретних пропозицій.

Називаються такі клуби як: Хетафе, Ов'єдо, Гранада, а також Мальорка, яка зараз змагається за вихід у Ла Лігу. Якщо острівна команда вийде у Прімеру, то саме їх пропозиція буде пріоритетною, повідомляє ютуб-шоу "ТаТоТаке".

"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші

blog_ava
Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу
11:46
6997
Теги
Українці за кордоном Динамо Динамо Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Хетафе Хетафе Мальорка Мальорка Гранада Гранада Ов'єдо Ов'єдо Альбасете Альбасете
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
24
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук