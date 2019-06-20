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Зозуля припинив переговори з Альбасете щодо нового контракту

18:17 3594 Читать на русском
Зозуля припинив переговори з Альбасете щодо нового контракту
Роман Зозуля / AS

Схоже на те, що форвард Роман Зозуля покине Альбасете цього літа.

Роман Зозуля припинив переговори з Альбасете щодо нового контракту, передає Radio Marca.

Зозуля отримав персональне прохання від фанатів Альбасете – вони влаштували команді овацію попри невихід в Прімеру

Цю інформацію в ексклюзивному коментарі "Футбол 24" підтвердив і провідний журналіст Альбасете Уго Пінья.

Раніше повідомлялось, що Зозуля має пропозиції від Хетафе, Гранади, Мальорки, Вальядоліда та київського Динамо.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 форвард забив 11 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах. Команда Зозулі поступилася Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу.

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Трансфери Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Альбасете Альбасете Трансфери Чемпіонату Іспанії
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