Схоже на те, що форвард Роман Зозуля покине Альбасете цього літа.

Роман Зозуля припинив переговори з Альбасете щодо нового контракту, передає Radio Marca.

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Цю інформацію в ексклюзивному коментарі "Футбол 24" підтвердив і провідний журналіст Альбасете Уго Пінья.

Раніше повідомлялось, що Зозуля має пропозиції від Хетафе, Гранади, Мальорки, Вальядоліда та київського Динамо.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 форвард забив 11 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах. Команда Зозулі поступилася Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу.

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