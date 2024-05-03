Іспанський захисник роздумував над тим, щоб покинути "вершкових". Як повідомляє Marca, Начо не змінив своє рішення.

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Відхід ветерана Реала – це не питання грошей. Якби це було пріоритетом, він би вже підписав контракт із командою саудівської ліги, але це не так. Інша можливість, грати в Європі, була, але він вирішив грати в МЛС, де виступає Ліонель Мессі та інші зірки.

Нагадаємо, Начо – вихованець Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" Начо зіграв у 357 матчах у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав дев'ять асистів.

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