Лідер Реала остаточно ухвалив рішення щодо майбутнього – ветеран відправиться в лігу, де грає Мессі
Захисник та капітан Реала Начо Фернандес хоче продовжити кар'єру за океаном.
Іспанський захисник роздумував над тим, щоб покинути "вершкових". Як повідомляє Marca, Начо не змінив своє рішення.
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Відхід ветерана Реала – це не питання грошей. Якби це було пріоритетом, він би вже підписав контракт із командою саудівської ліги, але це не так. Інша можливість, грати в Європі, була, але він вирішив грати в МЛС, де виступає Ліонель Мессі та інші зірки.
Нагадаємо, Начо – вихованець Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" Начо зіграв у 357 матчах у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав дев'ять асистів.
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