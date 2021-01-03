Зозуля вперше вийшов на поле після коронавірусу – його Альбасете залишився на дні турнірної таблиці
Альбасете та Малага в матчі 20-го туру Сегунди не змогли виявити сильнішого, а Роман Зозуля повернувся на поле після COVID-19.
Сегунда 2020/21, 20-й тур
Альбасете – Малага – 1:1
Голи: Ортуньйо, 53, (пен.) – Самперіо, 50
У першому таймі команди не відзначались голами, а на початку другої половини Самперіо вивів "анчоусів" вперед. Втім, вже через 3 хвилини Ортуньйо вирівняв становище ударом з позначки. На 85 хвилині на полі з'явився Роман Зозуля, який нещодавно одужав від коронавірусу, проте українець не допоміг команді вирвати перемогу.
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Таким чином, Малага з 27 очками розташувалась на 12 місці, а Альбасете залишився на самому дні турнірної таблиці з 15 пунктами.
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