Альбасете и Малага в матче 20-го тура Сегунды не смогли выявить сильнейшего, а Роман Зозуля вернулся на поле после COVID-19.

Сегунда 2020/21, 20-й тур

Альбасете – Малага – 1:1

Голы: Ортуньо, 53, (пен.) – Самперио, 50

В первом тайме команды не отличались голами, а в начале второй половины Самперио вывел "анчоусов" вперед. Впрочем, уже через 3 минуты Ортуньо выровнял положение ударом с отметки. На 85 минуте на поле появился Роман Зозуля, который недавно оправился от коронавируса, однако украинец не помог команде вырвать победу.

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Таким чином, Малага з 27 очками розташувалась на 12 місці, а Альбасете залишився на самому дні турнірної таблиці з 15 пунктами.

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