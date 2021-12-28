Зозуля перехворів на коронавірус і вже розпочав тренування
22:28 - Читать на русском
Нападник Альбасете Роман Зозуля оговтується після хвороби.
Українець вилікувався і розпочав індивідувальні тренування, повідомляє офіційний Twitter клубу.
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Про хворобу Зозулі стало відомо 12 грудня. Нападник пропустив три гри, в яких Альбасете двічі програв і здобув одну перемогу. Наразі Роман змушений тренуватися індивідуально через медичний протокол.
Додамо, що Зозуля у поточному сезоні провів 17 матчів, відзначився одним голом та одним асистом.
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