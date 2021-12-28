Українець вилікувався і розпочав індивідувальні тренування, повідомляє офіційний Twitter клубу.

Яремчук отримав покарання за брутальний фол під час "дуелі українців" у Бельгії

Про хворобу Зозулі стало відомо 12 грудня. Нападник пропустив три гри, в яких Альбасете двічі програв і здобув одну перемогу. Наразі Роман змушений тренуватися індивідуально через медичний протокол.

Додамо, що Зозуля у поточному сезоні провів 17 матчів, відзначився одним голом та одним асистом.

"Ярмоленко рятує день для Мойєса": українець провів матч сезону за Вест Хем, але ЗМІ вказали на недоліки