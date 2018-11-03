"Імператорський Зозуля": журналісти та вболівальники захоплюються українським форвардом, який тягне Альбасете в Прімеру

Роман Зозуля став головним героєм матчу Альбасете проти Хімнастіка, завдяки чому його команда покращила шанси на вихід у Прімеру. Компліменти іспанських ЗМІ та вболівальників – у нашому матеріалі.

Зозуля повернувся в стартовий склад Альбасете та прекрасно себе проявив у грі з Хімнастіком. Гол, прямий вплив на ще один забитий м'яч, купа моментів і небезпідставні претензії на пенальті – український форвард був центральною фігурою в зустрічі.

Зозуля забив гол ударом через себе у ворота Хімнастіка

Роман завдав 4 удари у площину воріт суперника, ще двічі з вигідних позицій пробив повз. Спершу екс-лідер Дніпра перевірив голкіпера нескладним пострілом, однак вже наступний епізод за його участю завершився результативно – гравець Хімнастіка Альбентоса під тиском форварда відправив м'яч у власні ворота після прострілу з флангу.

Через кілька хвилин Зозуля відзначився сам, вигравши боротьбу в того ж Альбентоси на подачі кутового. Розумний удар через себе – снаряд перелетів двох опонентів і опустився в сітку. На цьому Роман не заспокоївся і вимагав пенальті, коли Бесерра порушив проти нього правила – арбітр промовчав.

У другому таймі Зозуля був менш помітним, але під завісу гри змарнував розкішну можливість оформити дубль у коронному стилі, замикаючи простріли на лінії воротарського майданчика. Один удар парирував воротар, другий – дивом виявився неточним.

Влучні удари Зозулі:

Зозуля традиційно багато працював по всьому полю, відбираючи м'яч на своїй половині. Виграв понад половину єдиноборств і заробив 2 фоли. Точність передач як для форварда також була на хорошому рівні – 87%. У середньому в чемпіонаті він має выдчутно гірший показник – 70%. Двічі Зозуля виводив на удар партнерів.

Карта передач Зозулі:

Статистичний портал SofaScore нагородив Романа непоганим балом – 7.4. На фоні партнерів, втім, він не виділяється. За оцінками сайту поєдинок проти Хімнастіка – другий найкращий матч Зозулі в цьому сезоні після гри з Мальоркою (7.8). Для контексту середній бал Романа по сезону – 6.97.

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Компліментів на адресу українця після вчорашнього виступу не бракувало. Авторитетне іспанське видання AS розпочало репортаж про перемогу Альбасете з приємних слів. "Гра "манчего" під проводом імператорського Зозулі принесла їм перемогу над каталонцями та дала змогу розміститися в зоні плей-офф для виходу в Прімеру", – пише журналіст, який водночас відзначає, що форвард був дуже активним у матчі.

Marca також будує свій звіт навколо моментів українця і відзначає, що суддя відібрав у нього "чистий" пенальті. Вболівальники Альбасете, у свою чергу, задоволені грою Романа Зозулі. Декілька найбільш "залайканих" постів у Twitter:

Zozulia es el mejor delantero que ha pasado aquí en la última década. — Esfarrao (@Esfarrao) 2 листопада 2018 р.

"Зозуля – найкращий форвард, який був у Альбасете в останні 10 років".

Qué partido de Zozulia. No es el mejor goleador de la categoría, pero sí el más inteligente. A Albentosa le va a costar olvidar este partido. — César (@CesarHurtado) 2 листопада 2018 р.

"Чудовий виступ Зозулі. Він не найкращий голеодор у своєму роді, але точно найрозумніший. Альбентосі важко буде забути цю гру".

Ortuño y Zozulya, Zozulya y Ortuño, ningún equipo de la liga 123 tiene una dupla como está, Gentilleti Mariscal, Este Alba empieza a Carburar — ️PAstryAlba️️ (@Pastry1986) 2 листопада 2018 р.

"Ортуньо та Зозуля, Зозуля та Ортуньо. Жодна команда в Сегунді не має такої пари форвардів".

Альбасете – Хімнастік: відео моментів Зозулі та огляд матчу можна переглянути на Youtube: