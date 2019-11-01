Зозуля відібрав маніжку в одноклубника та отримав брутальну відповідь

Українського нападника Альбасете краще зайвий раз не чіпати.

На тренуванні Альбасете трапився кумедний епізод. Роман Зозуля вийшов на заняття без тренувальної маніжки, але не захотів повертатися до купи з екіпіруванням.

Зозуля та Ібрагімовіч стали б крутим дуетом в Альбасете, – іспанський журналіст

Українець обрав кращий шлях – Зозуля відібрав маніжку в Мануеля Фустера. 22-річний хавбек спробував чинити опір, проте намарно. Роман свого вже не віддав, попри всі намагання іспанця помститися – у хід мало не пішли бірцівські прийоми.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 в активі Зозулі 3 голи та 1 асист. 29-річний українець став найкращим гравцем Альбасете у жовтні.

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