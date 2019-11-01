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Зозуля відібрав маніжку в одноклубника та отримав брутальну відповідь

14:20 631 Читать на русском
Зозуля відібрав маніжку в одноклубника та отримав брутальну відповідь
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Українського нападника Альбасете краще зайвий раз не чіпати.

На тренуванні Альбасете трапився кумедний епізод. Роман Зозуля вийшов на заняття без тренувальної маніжки, але не захотів повертатися до купи з екіпіруванням.

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Українець обрав кращий шлях – Зозуля відібрав маніжку в Мануеля Фустера. 22-річний хавбек спробував чинити опір, проте намарно. Роман свого вже не віддав, попри всі намагання іспанця помститися – у хід мало не пішли бірцівські прийоми.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 в активі Зозулі 3 голи та 1 асист. 29-річний українець став найкращим гравцем Альбасете у жовтні.

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Українці за кордоном Іспанія футбольні курйози Відеоновини Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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