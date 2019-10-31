Зозуля став найкращим гравцем Альбасете у жовтні

Фанати Альбасете віддали належне українському форварду Роману Зозулі.
Роман Зозуля отримав звання найкращого гравця Альбасете за підсумками жовтня, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Переможця визначали вболівальники "механічного сиру". Українець провів у жовтні 5 поєдинків за іспанський клуб, в яких відзначився двома голами. Саме ці м'ячі подарували Альбасете 6 очок в Сегунді та дозволили команді українського форварда піднятись на 5-ту сходинку турнірної таблиці.
В поточному сезоні Сегунди Роман провів 12 матчів, у його доробку три голи і асист.
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