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Зозуля став найкращим гравцем Альбасете у жовтні

13:40 347 Читать на русском
Зозуля став найкращим гравцем Альбасете у жовтні
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Фанати Альбасете віддали належне українському форварду Роману Зозулі.

Роман Зозуля отримав звання найкращого гравця Альбасете за підсумками жовтня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Переможця визначали вболівальники "механічного сиру". Українець провів у жовтні 5 поєдинків за іспанський клуб, в яких відзначився двома голами. Саме ці м'ячі подарували Альбасете 6 очок в Сегунді та дозволили команді українського форварда піднятись на 5-ту сходинку турнірної таблиці.

В поточному сезоні Сегунди Роман провів 12 матчів, у його доробку три голи і асист.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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