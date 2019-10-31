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Зозуля та Ібрагімовіч стали б крутим дуетом в Альбасете, – іспанський журналіст

15:13 697 Читать на русском
Зозуля та Ібрагімовіч стали б крутим дуетом в Альбасете, – іспанський журналіст
Роман Зозуля (ліворуч) / Фото ФК Альбасете

Представники іспанських ЗМІ хочуть бачити українського форварда в одній команді із скандальним шведом.

Український форвард Альбасете Роман Зозуля викликає захоплення не лише у фанатів клубу, а і в місцевих журналістів.

Ібрагімовіч повертається в Іспанію

Представник Vision6TV Пепе Лопес заявив, що мріє побачити в Альбасете дует українця разом із скандальним нападником Златаном Ібрагімовічем. Нагадаємо, нещодавно 38-річний швед анонсував своє повернення в Іспанію, що в підсумку виявилось лише рекламою букмекерської контори.

В поточному сезоні Сегунди Роман провів 12 матчів, у його доробку три голи і асист.

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Теги
Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Іспанія
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