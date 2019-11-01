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Зозуля отобрал манишку у одноклубника и получил брутальный ответ

14:20 146 Читати українською
Зозуля отобрал манишку у одноклубника и получил брутальный ответ
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Украинского нападающего Альбасете лучше лишний раз не трогать.

На тренировке Альбасете случился забавный эпизод. Роман Зозуля вышел на занятие без тренировочной манишки, но не захотел возвращаться к кучи с экипировкой.

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Украинец выбрал лучший путь – Зозуля отобрал манишку у Мануэля Фустера. 22-летний хавбек попытался оказать сопротивление, однако напрасно. Роман своего уже не отдал, несмотря на все попытки испанца отомстить – в ход почти пошли борцовские приемы.

Напомним, в сезоне 2019/20 в активе Зозули 3 гола и 1 ассист. 29-летний украинец стал лучшим игроком Альбасете в октябре.

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Испания Видеоновости Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете футбольные курьёзы
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