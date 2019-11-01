Зозуля отобрал манишку у одноклубника и получил брутальный ответ

Украинского нападающего Альбасете лучше лишний раз не трогать.

На тренировке Альбасете случился забавный эпизод. Роман Зозуля вышел на занятие без тренировочной манишки, но не захотел возвращаться к кучи с экипировкой.

Зозуля и Ибрагимович стали бы крутым дуэтом в Альбасете, – испанский журналист

Украинец выбрал лучший путь – Зозуля отобрал манишку у Мануэля Фустера. 22-летний хавбек попытался оказать сопротивление, однако напрасно. Роман своего уже не отдал, несмотря на все попытки испанца отомстить – в ход почти пошли борцовские приемы.

Напомним, в сезоне 2019/20 в активе Зозули 3 гола и 1 ассист. 29-летний украинец стал лучшим игроком Альбасете в октябре.

Наші за кордоном: геніальні Зозуля і Яремчук, серія Яковенка, Худоб’як виграє дуель в екс-динамівця