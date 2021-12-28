Зозуля переболел коронавирусом и уже приступил к тренировкам
22:28 - Читати українською
Нападающий Альбасете Роман Зозуля приходит в себя после болезни.
Украинец вылечился и начал индивидувальные тренировки, сообщает официальный Twitter клуба.
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О болезни Зозули стало известно 12 декабря. Нападающий пропустил три игры, в которых Альбасете дважды проиграл и добыл одну победу. Сейчас Роман вынужден тренироваться индивидуально из-за медицинского протокола.
Добавим, что Зозуля в текущем сезоне провел 17 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.
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