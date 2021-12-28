Нападающий Альбасете Роман Зозуля приходит в себя после болезни.

Украинец вылечился и начал индивидувальные тренировки, сообщает официальный Twitter клуба.

Яремчук получил наказание за грубый фол во время "дуэли украинцев" в Бельгии

О болезни Зозули стало известно 12 декабря. Нападающий пропустил три игры, в которых Альбасете дважды проиграл и добыл одну победу. Сейчас Роман вынужден тренироваться индивидуально из-за медицинского протокола.

Добавим, что Зозуля в текущем сезоне провел 17 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

"Ярмоленко спасает день для Мойеса": украинец провел матч сезона за Вест Хэм, но СМИ указали на недостатки