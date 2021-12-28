Дисциплінарний комітет Бельгійської футбольної асоціації покарав українця дискваліфікацією на один матч за пряму червону картку в поєдинку проти Кортрейка (0:1), повідомляє Twitter установи.

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Також Роман Яремчук отримав один матч дискваліфікації умовно та штраф у розмірі 1 тисячі євро. Ще 500 євро 25-річний форвард заплатить, якщо до 29 грудня 2021 року отримає червону картку в чемпіонаті Бельгії.

Нагадаємо, українця вилучили на 22 хвилині поєдинку проти команди Євгена Макаренка за поштовх у спину суперника, коли той перебував без м'яча.

До слова, у поточному сезоні в активі Романа Яремчука 22 поєдинки за Гент, в яких він відзначився 11 голами та 4 асистами.

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