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Зозуля отримав персональне прохання від фанатів Альбасете – вони влаштували команді овацію попри невихід в Прімеру

23:28 85 Читать на русском
Зозуля отримав персональне прохання від фанатів Альбасете – вони влаштували команді овацію попри невихід в Прімеру
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Альбасете Романа Зозулі не зумів пробитись до Прімери, поступившись у плей-офф Мальорці. Втім, фанати все одно підтримали свою команду після фінального свистка, а український нападник отримав персональну пісню.

Роман Зозуля не зумів допомогти Альбасете вийти у Прімеру. "Механічний сир" поступився Мальорці у півфіналі плей-офф (1:2 за сумою двох матчів).

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Після завершення поєдинку фанати Альбасете попри невдачу влаштували справжню овацію своїм улюбленцям. Окремий меседж отримав і Роман Зозуля, якого вболівальники закликали залишитись в команді і на наступний сезон.

Нагадаємо, контракт 29-річного Зозулі з Альбасете підходить до завершення. Форвардом вже цікавляться інші клуби, серед яких називають і київське Динамо. Втім, не виключений варіант, що українець все ж підпише нову угоду з клубом.

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