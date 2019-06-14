Суддівське свавілля та ефектний трюк відомого в Іспанії ветерана наближають Зозулю в "потужний європейський клуб"

Альбасете поступився Мальорці у першому матчі півфіналу плей-офф Сегунди за вихід у Прімеру (0:2). Цей результат може серйозно вплинути на майбутнє Романа Зозулі.

"Є три речі, на які можна дивитись вічно: як тече вода, як горить вогонь і як іспанські арбітри ігнорують падіння Романа Зозулі", – бідкаються фанати Альбасете після фіаско на Іберостарі. Упродовж всього сезону "механічний сир" скаржився на упереджене ставлення суддівського корпусу щодо українського форварда, а керівництво клубу неодноразово направляло "ноти протесту" до місцевої Федерації – все даремно. Суперважливий поєдинок на Балеарах, який залишає команді Раміса мізерні шанси для продовження боротьби за Прімеру, був заплямований спірними рішеннями канарського рефері Пулідо Сантани, переважно на користь Мальорки.

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Це той самий арбітр, який вилучив Романа Зозулю на Ель Садарі проти Осасуни, коли Альбасете бився за другу сходинку та пряму путівку в еліту. Якщо червона картка екс-гравця Динамо і Дніпра не викликала жодних нарікань (він рукою зупинив м'яча на лінії порожніх воріт), то два "гірчичника" для Дані Торреса, на думку багатьох, були занадто жорстоким покаранням. Після цього Альбасете втратив будь-які шанси пробитись у найвищий іспанський дивізіон, уникнувши стикових матчів.

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Мальорка заслужено обіграла Альбасете. З цим в Іспанії ніхто не сперечається. Однак на 25-й хвилині трапився епізод, який міг кардинально змінити розстановку сил перед матчем-відповіддю. Роман Зозуля намагався замкнути відкалібровану до міліметрів передачу Техеро з правого флангу, а хавбек господарів Марк Педраса руками повалив українця на газон.

La acción en la que el Albacete reclamó penalti. #AsaltarElCielo pic.twitter.com/Yo9aJeylXg — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 13 червня 2019 р.

Поки фанати Осасуни завмерли в очікуванні найгіршого, а коментатор на El Partidazo de Movistar декілька разів повторював слово "пенальті", Пулідо Сантана просто розвів руками – "продовжуємо грати". Розчарування на обличчі українця після абсурдного рішення рефері – справжня поезія. Зі схожим ставленням Роман стикається далеко не вперше, але його страждання не мають меж.

"Суддя перебував на ідеальній позиції, щоб правильно оцінити епізод. Він прекрасно все бачив та повинен був призначати пенальті", – вважає журналіст авторитетного видання Marca Дельфін Мелеро, який працював на текстовій онлайн-трансляції гри.

Наприкінці першого тайму фортуна ще раз повернулась спиною до нашого форварда. Зозуля заробив для Альбасете перспективний штрафний удар, однак знаменитий 35-річний ветеран Сальва Севілья врятував свою команду, виконавши чудернацький трюк, який заслуговує місця у шкільних підручниках. Іспанські телевізійники, визначивши силу і траєкторію удару Рея Маная, запевняють, що м'яч летів прямісінько у кут воріт, куди не дотягувався голкіпер Мальорки Маноло.

Esta falta por debajo de la barrera iba dentro... cuando se tumbó Salva Sevilla para evitar el gol. #AsaltarElCielo pic.twitter.com/UE5Jf64zSS — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 13 червня 2019 р.

На цьому нещастя Зозулі та Альбасете не завершились. Після перерви рефері "проковтнув" падіння македонського форварда гостей у карному балеарців, яке цілком тягнуло на пенальті. "Замість того, щоб вказати на "позначку", Сантата довершив своє скандальне суддівство "гірчичником" для Маная, який наблизився до арбітра з метою почути його аргументи", – обурюється журналіст El Digital de Albacete Уго Пінья.

Заради справедливості відзначимо, що Мальорка також претендувала на "одинадцятиметровий", коли Фран Гарсія необачно виставляв ногу перед Лео, який вривався у штрафний майданчик Альбасете. За непризначеними пенальті – 2:1 на користь Альбасете, який після безглуздих рішень арбітра ризикує втратити Романа Зозулю (!).

Un penalti reclamado en cada área. #AsaltarElCielo pic.twitter.com/MN92s9bDe6 — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 13 червня 2019 р.

Акурат перед звітним поєдинком на El Digital de Albacete з'явилась інформація, що "українця спокушає потужний європейський клуб". Уго Пінья, який підтвердив "Футбол 24" зацікавленість київського Динамо у послугах 29-річного форварда, натякнув, що Зозуля може повернутись на батьківщину, якщо його команда не проб'ється у Прімеру.

"Сторони хотіли б продовжити співпрацю, однак фінансове питання має дуже велике значення. Наразі футболіст не отримав жодної пропозиції від Альбасете щодо нового контракту. Мауро Перес (спортивний директор – прим.ред) хоче дочекатись завершення сезону, коли стане відомо, у якому дивізіоні виступатиме команда. Динамо – не єдиний клуб, який претендує на Зозулю, однак київський варіант є для нього найбільш особливим", – зазначає журналіст.

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