Альбасете – Мальорка: Зозуля залишається без Прімери – українець ледь не став героєм і наближається до відходу

Роман Зозуля у складі Альбасете і Мальорка розіграли другу путівку у фінал плей-офф за вихід у Прімеру. Рахунок і огляд матчу чемпіонату Іспанії читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда, 1/2 плей-офф за вихід у Прімеру 2018/19. Матч-відповідь

Альбасете – Мальорка – 1:0 (1:2 за сумою)

Гол: Бела, 16

У першому півфіналі плей-офф за підвищення у класі Мальорка била Альбасете, в якого практично не було шансів відзначитись. Рахунок 2:0 давав гостям очевидну перевагу перед матчем-відповіддю. Український нападник Роман Зозуля, якого сватають у Динамо, вийшов у стартовому складі господарів на, можливо, найважливішу гру сезону з бажанням реабілітуватися за фіаско на Балеарах.

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На 5-й хвилині воротар Альбасете жартома зачепив по плечу Суареса. Гравець Мальорки у жалюгідній симуляції спробував випросити червону картку, але суддя не купився. Згодом Надаля випробували уже в рамці – кіпер господарів упорався з підступним ударом Еступіньяна. Зозуля не дотягнувся до гострої подачі з правого флангу, а його партнери сигналізували про пенальті за гру рукою балеарців – комусь привиділось. На 16-й хвилині Бела класним ударом зі штрафного перекинув стінку та прошив Маноло Рейну. Альбасете забив з першого ж удару!

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Господарі ледь не забили після активної гри Техеро і Бели на правому фланзі, однак спочатку Зозуля знову не дотягнувся до подачі, а партнер пробив вище. Згодом же Манаю дозволили пробити метрів з 11-и, але албанець зробив це надто слабко. Мальорка встигала відповідати своїми гострими випадами. Вальєнт і Педраса двічі за хвилину перевірили реакцію Надаля, а третій удар після кутового з практично порожніх своїх воріт вибив Зозуля.

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Бела не поділив м'яч з українцем і отримав болюче пошкодження при спробі пробити здалеку. Перед цим травмувався ще й Манай, а ще одного форварда Альбасете Акунью зламали ще на полі Мальорки – якась епідемія проблем в атакувальних гравців команди Раміса! На щастя, обійшлося без замін.

До перерви за всіма атакувальними показниками Мальорка була краща (3:2 за моментами, 4:2 за влучними ударами), але Альбасете перемагав з рахунком 1:0, який зовсім не влаштовував Зозулю і компанію. Роман також видав не зовсім переконливий перший тайм: 1 ключовий пас, 1 заблокований удар, 1 сейв на лінії своїх воріт, 2 виграні єдиноборства з 3-х і 6 точних передач загалом (75% успішності), але здебільшого далеко від воріт.

Мальорка могла прибити надії Альбасете на 57-й хвилині. Сальва Севілья отримав нагоду пробити з вбивчої відстані, але трохи забарився і нарвався на самовідданий блок захисника. Майже відразу після цього правий захисник Састре ефектно обвів воротаря, проте мінімально не влучив у дальній кут. Попри те, що Альбасете завершив регулярний сезон Сегунди на 4-му місці, а Мальорка на сходинку нижче, саме гості виглядали значно гострішими переважну частину протистояння. Зозулі та партнерам доводилось розраховувати лише на стандарти і безкінечні навіси, хоча після перерви, здавалось, погіршилось і це.

Класна контратака – що може бути кращим? Бела, Манай і Вальдеррама ідеально розіграли комбінацію для нашого Романа, але вихованець Динамо... послизнувся і подарував м'яч супернику замість того, щоб пробити з межі штрафного. На 69-й Зозуля нарешті отримав націлену подачу, однак пробив далеко від воріт. Згодом Манай проігнорував забігання українця і ледь не вгадав з рішенням. Дальній удар албанця розминувся з воротами Рейни на сантиметри.

Альбасете таки змусив Мальорку панікувати. І ось уже Вальдеррама блискуче навісив на Зозулю, а той фірмовим ударом під поперечину зрівняв би рахунок протистояння з надіями на овертайм, якби не крутий сейв голкіпера на 73-й! Гості змарнували свій шанс, коли Хуан Моліна Стоічков схибив метрів з 10-и. На 79-й Зозуля і Манай не змогли акцентовано пробити після подачі кутового. У наступній атаці настав час виручити Надалю – удар впритул потягнув голкіпер Альби.

На 85-й Зозулю у силовому прийому завалили на газон, арбітр не свиснув. Утім, Фран Гарсія став першим на підбиранні – черговий суперсейв кіпера Мальорки. За 3 хвилини до кінця Роман був зобов'язаний замикати простріл з правого флангу, але змарнував зусилля партнерів ударом з кількох метрів, який заблокував захисник. Арбітр додав 4 хвилини надії для Альбасете. Зозуля і Манай завадили один одному при черговій подачі.

І це було символічно – в атаці господарів надто часто бракувало "хімії", натомість панував неприпустимий егоїзм. На останніх секундах Зозуля класно скинув грудьми на Вальдерраму, той обігрався з партнером і прицільно пробив у дальній нижній кут, але Маноло Рейна сьогодні був просто фантастичний.

Команди українців (Селезньова і Зозулі) синхронно вилітають. У фіналі плей-офф за вихід в елітний дивізіон чемпіонату Іспанії зіграють Депортіво і Мальорка – легендарна парочка, яка не так давно шуміла в Європі.

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Роман з партнерами видав гостросюжетні 20 хвилин і залишалося лише шкодувати, що його команда не поводилася таким чином ще в першій зустрічі. Український нападник у підсумку награв на 5-й бал у складі Альбасете за версією Sofascore, перевершивши партнера по атаці та навіть автора єдиного гола Белу. Зозуля 6 разів пробивав по воротах Мальорки (безапеляційний лідер у матчі, випередив найближчого переслідувача на 3 постріли), однак лише 1 його удар виявився прицільним.

Екс-дніпрянин змарнував кілька нагод – двічі його удари блокували гості, ще тричі він хибив у непоганих ситуаціях. Віддавав передачі з високою для себе точністю (78%), виграв 4 з 9-и єдиноборств. Двічі підчищав у своєму воротарському, рятуючи від пропущеного м'яча, ледь не став автором гольового пасу, але дива не створив – у вирішальний момент українець, як і партнери, не зміг стрибнути вище голови.

По суті, далі пройшла сильніша команда, яку вдавалось притиснути лише на заключних відрізках стикових матчів. Це тим більше прикро для Альбасете, що клуб Зозулі виграв обидва матчі в Мальорки в регулярці, та й загалом украй рідко в історії поступався балеарцям. Ну, а тепер українець і його команда, як ніколи, близькі до розлучення – найімовірніше, жодна із сторін не зможе собі дозволити продовження цієї емоційної співпраці. Хтось не потягне фінансово, а хтось заслужив на кар'єрне підвищення.

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