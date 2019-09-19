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Зозуля допоміг Альбасете перемогти Уеску – реабілітація за жахливий провал у попередньому турі

06:00 113 Читать на русском
Зозуля допоміг Альбасете перемогти Уеску – реабілітація за жахливий провал у попередньому турі
Радість гравців Альбасете / Твіттер Сегунди

Український нападник Роман Зозуля посприяв перемозі Альбасете у черговому матчі Сегунди.

Іспанія, Сегунда, 6-й тур

Уеска – Альбасете – 0:1

Гол: Сусаета, 4 (пен.)

Гості хотіли реабілітуватися після розгромної поразки від Тенеріфе у попередньому матчі (0:4).

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Альбасете з перших хвилин продемонстрував всю серйозність своїх намірів – вже на 4 хвилині досвідчений Маркел Сусаєта покарав суперника за порушення у штрафному майданчику. Після здобуття переваги команда Зозулі очікувано відійшла в захист і намагалася утримати позитивний результат.

Уеска була кращою майже за всіма статистичними показниками, але забити бодай один гол не змогла – 0:1. Зозуля провів на полі усі 90 хвилин, однак стримана гра Альбасете в атаці не сприяла яскравим діям екс-форварда збірної України. Єдине, чим 29-річний нападник запам'ятався – жовта картка у першому таймі.

Завдяки перемозі "механічний сир" наздогнав Уеску у турнірній таблиці Сегунди – восьма сходинка з дев'ятьма очками.

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Українці за кордоном Уеска Уеска Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Сегунда
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