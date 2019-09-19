Зозуля помог Альбасете победить Уэску – реабилитация за ужасный провал в предыдущем туре

Украинский нападающий Роман Зозуля поспособствовал победе Альбасете в очередном матче Сегунды.

Испания, Сегунда, 6-й тур

Уэска – Альбасете – 0:1

Гол: Сусаета, 4 (пен.)

Гости хотели реабилитироваться после разгромного поражения от Тенерифе в предыдущем матче (0:4).

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Альбасете с первых минут продемонстрировал всю серьезность своих намерений – уже на 4 минуте опытный Маркел Сусаета наказал соперника за нарушение в штрафной площадке. После получения преимущества команда Зозули ожидаемо отошла в защиту и пыталась удержать положительный результат.

Уэска ​​была лучше почти по всем статистическим показателям, но забить хотя бы один гол не смогла – 0:1. Зозуля провел на поле все 90 минут, однако сдержанная игра Альбасете в атаке не способствовала ярким действиям экс-форварда сборной Украины. Единственное, чем 29-летний нападающий запомнился – желтая карточка в первом тайме.

Благодаря победе "механический сыр" догнал Уэску ​​в турнирной таблице Сегунды – восьмая позиция с девятью очками.

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