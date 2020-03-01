"Зозуля – комуніст": фанати Райо Вальєкано вигадали нові образи для українця

Нападник Альбасете Роман Зозуля пройшов через чергові психологічні випробування у матчі 30 туру Сегунди проти Райо Вальєкано (1:1).

Навіжені ультрас "бджіл" продовжили свої спроби принизити українця і в гостьовому матчі, інформує Tiempo de Juego.

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Раніше вони приписували Зозулі прихильність до нацизму, однак цього разу міфічні політичні погляди нападника кардинально змінилися. Фани Райо упродовж всього матчу кричали "Це комуніст, Зозуля – комуніст", створюючи шалений тиск на гравця Альбасете. У цьому варто вбачати і елемент самоіронії з боку ультрас мадридського клубу, адже вони ніколи не приховували своєї прихильності до ідеології Маркса та Енгельса.

Нагадаємо, матч першого кола між Райо Вальєкано та Альбасете взагалі довелося зупинити у перерві через поведінку уболівальників, які вигукували образи на адресу Зозулі.

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