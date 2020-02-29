toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ УОТФОРД - ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ХОФФЕНХАЙМ - БАВАРІЯ

Зозуля не зумів помститися Райо Вальєкано – арбітр скасував 2 голи, а у складі Альбасете знайшлися інші герої

23:21 443 Читать на русском
Зозуля не зумів помститися Райо Вальєкано – арбітр скасував 2 голи, а у складі Альбасете знайшлися інші герої
Роман Зозуля в матчі Альбасете – Райо Вальєкано

Альбасете з Романом Зозулею у складі розійшовся миром з Райо Вальєкано (1:1) у 30-му турі Сегунди. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 30 тур

Альбасете – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Педро Санчес, 44 – Касмі, 32

Поєдинок Альбасете – Райо Вальєкано стартував о 21:30 за київським часом. Команда Романа Зозулі в минулому турі перервала тривалу серію без перемог та посідала на момент початку матчу 18-ту позицію – одразу над зоною вильоту. Райо Вальєкано розмістився на 8-му місці Сегунди.

Цей матч був принциповим для Романа Зозулі, який розпочав гру з перших хвилин. Свого часу він перейшов у Райо Вальєкано з Бетіса, але змушений був покинути клуб через радикально налаштованих фанатів, які називали його нацистом. У матчі першого кола прихильники Райо скандували образливі вигуки на адресу українця, після чого гравці Альбасете відмовилися вийти на другий тайм, а той поєдинок не дограний і досі. Мадридський клуб через такі дії отримав штраф та зобов'язаний провести два поєдинки при частково закритих трибунах. До слова, в поточному сезоні Зозуля забив за Альбасете 3 голи, але востаннє відзначався ще наприкінці жовтня.

Петряк продовжує феєрити за Фехервар, Ференварош Реброва зберіг лідерство завдяки асисту Зубкова

Вже на 7-й хвилині Зозуля пішов у верхову боротьбу з голкіпером, той випустив м'яч, а партнер українця вразив порожні ворота. Втім, взяття воріт було скасоване через фол з боку Романа. Гості відповіли небезпечним ударом після розіграшу кутового – Зозуля програв верхову боротьбу, але голкіпер Альби здійснив класний сейв!

На 16-й хвилині "механічний сир", здавалося, відкрив рахунок. Зозулю збили у центрі поля, господарі швидко розіграли штрафний, а Дані Охеда переправив м'яч у порожні ворота після пасу Мануеля Фустера. На жаль, після короткої паузи та підказки VAR рефері скасував гол через крихітний офсайд.

В середині першого тайму команди обмінялися супермоментами – Райо не реалізував вихід віч-на-віч із Бразао, а у господарів Педро Санчес не влучив у ворота з лінії воротарського. А от на 32-й хвилині гості забили – Касмі потужним ударом у ближню дев'ятку реалізував вихід на ворота після помилки у центрі поля. Тут же Райо міг забивати ще раз, але бразильський голкіпер врятував Альбасете після чистого виходу віч-на-віч!

Наприкінці тайму Альбасете відігрався. Педро Санчес у падінні замкнув простріл з флангу після невдалої гри захисника. Неймовірна радість і український прапор на трибунах стадіону Карлос Бельмонте! 1:1 – підсумок доволі цікавого та динамічного першого тайму, у якому Зозуля отримав 6.7 від Sofa Score – третій результат у команді. Найкращим був резервний голкіпер Габріель Бразао.

В дебюті другої половини гри Зозуля впав у штрафному суперника – нема пенальті. Натомість Бразао черговим сейвом врятував Альбасете після розіграшу кутового. Зустрічна атака господарів завершилася неточним ударом з центра поля. Класний шанс для удару отримав Охеда, але не зумів закрутити м'яч у дальній кут. Зозуля виграв боротьбу і скинув на Фустера, але той не зумів переграти голкіпера Райо. На 73-й українець отримав жовту за зрив атаки, після чого суперник не хотів приймати вибачень українця. Ну й нехай. Тут же українець був замінений, отримавши овації фанів Альбасете і свист фанатів Райо.

Роман отримав підсумкові 6.7 від Sofa Score – наш форвард жодного разу не пробив по воротах, виграв 10 з 19-ти дуелей, але точність його пасів склала вкрай низькі 16%. Втім, це не дивно, враховуючи стиль гри Альбасете. Найкращим став автор забитого гола та голкіпер Габі Бразао, який здійснив 4 сейви.

Поєдинок так і завершився миром. На жаль, Зозуля так не зумів забити у ворота Райо Вальєкано, але Альбасете здобув важливе очко з точки зору боротьби за виживання. "Механічний сир" набрав 34 пункти та піднявся на 17 місце, Райо тепер 6-й.

Лунін ризикує не повернутись в Реал – мадридці розглядають сенсаційну альтернативу, а фани захищають українця

blog_ava
СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян
00:30
16638
Теги
Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Головне Зозуля скандал Райо Вальєкано Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
5
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук