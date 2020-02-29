Зозуля не зумів помститися Райо Вальєкано – арбітр скасував 2 голи, а у складі Альбасете знайшлися інші герої

Альбасете з Романом Зозулею у складі розійшовся миром з Райо Вальєкано (1:1) у 30-му турі Сегунди. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 30 тур

Альбасете – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Педро Санчес, 44 – Касмі, 32

Поєдинок Альбасете – Райо Вальєкано стартував о 21:30 за київським часом. Команда Романа Зозулі в минулому турі перервала тривалу серію без перемог та посідала на момент початку матчу 18-ту позицію – одразу над зоною вильоту. Райо Вальєкано розмістився на 8-му місці Сегунди.

Цей матч був принциповим для Романа Зозулі, який розпочав гру з перших хвилин. Свого часу він перейшов у Райо Вальєкано з Бетіса, але змушений був покинути клуб через радикально налаштованих фанатів, які називали його нацистом. У матчі першого кола прихильники Райо скандували образливі вигуки на адресу українця, після чого гравці Альбасете відмовилися вийти на другий тайм, а той поєдинок не дограний і досі. Мадридський клуб через такі дії отримав штраф та зобов'язаний провести два поєдинки при частково закритих трибунах. До слова, в поточному сезоні Зозуля забив за Альбасете 3 голи, але востаннє відзначався ще наприкінці жовтня.

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Вже на 7-й хвилині Зозуля пішов у верхову боротьбу з голкіпером, той випустив м'яч, а партнер українця вразив порожні ворота. Втім, взяття воріт було скасоване через фол з боку Романа. Гості відповіли небезпечним ударом після розіграшу кутового – Зозуля програв верхову боротьбу, але голкіпер Альби здійснив класний сейв!

На 16-й хвилині "механічний сир", здавалося, відкрив рахунок. Зозулю збили у центрі поля, господарі швидко розіграли штрафний, а Дані Охеда переправив м'яч у порожні ворота після пасу Мануеля Фустера. На жаль, після короткої паузи та підказки VAR рефері скасував гол через крихітний офсайд.

В середині першого тайму команди обмінялися супермоментами – Райо не реалізував вихід віч-на-віч із Бразао, а у господарів Педро Санчес не влучив у ворота з лінії воротарського. А от на 32-й хвилині гості забили – Касмі потужним ударом у ближню дев'ятку реалізував вихід на ворота після помилки у центрі поля. Тут же Райо міг забивати ще раз, але бразильський голкіпер врятував Альбасете після чистого виходу віч-на-віч!

Наприкінці тайму Альбасете відігрався. Педро Санчес у падінні замкнув простріл з флангу після невдалої гри захисника. Неймовірна радість і український прапор на трибунах стадіону Карлос Бельмонте! 1:1 – підсумок доволі цікавого та динамічного першого тайму, у якому Зозуля отримав 6.7 від Sofa Score – третій результат у команді. Найкращим був резервний голкіпер Габріель Бразао.

В дебюті другої половини гри Зозуля впав у штрафному суперника – нема пенальті. Натомість Бразао черговим сейвом врятував Альбасете після розіграшу кутового. Зустрічна атака господарів завершилася неточним ударом з центра поля. Класний шанс для удару отримав Охеда, але не зумів закрутити м'яч у дальній кут. Зозуля виграв боротьбу і скинув на Фустера, але той не зумів переграти голкіпера Райо. На 73-й українець отримав жовту за зрив атаки, після чого суперник не хотів приймати вибачень українця. Ну й нехай. Тут же українець був замінений, отримавши овації фанів Альбасете і свист фанатів Райо.

Роман отримав підсумкові 6.7 від Sofa Score – наш форвард жодного разу не пробив по воротах, виграв 10 з 19-ти дуелей, але точність його пасів склала вкрай низькі 16%. Втім, це не дивно, враховуючи стиль гри Альбасете. Найкращим став автор забитого гола та голкіпер Габі Бразао, який здійснив 4 сейви.

Поєдинок так і завершився миром. На жаль, Зозуля так не зумів забити у ворота Райо Вальєкано, але Альбасете здобув важливе очко з точки зору боротьби за виживання. "Механічний сир" набрав 34 пункти та піднявся на 17 місце, Райо тепер 6-й.

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