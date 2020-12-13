"Луїш Нані, Віктор Коваленко і Гонсалу Гедеш. Нані – швидкий і технічний.

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Коваленко розумний і з хорошою передачею, а Гедеш добре працює з м'ячем на швидкості", – сказав Зотько у коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, з португальцями Нані та Гедешем Іван виступав у іспанській Валенсії, а з Коваленком пограв на рівні збірних України.

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