Зотько назвав топ-3 футболістів, з якими грав в одній команді – серед зірок є і українець
11:54 - Читать на русском
Захисник донецького Олімпіка Іван Зотько склав трійку найсильніших одноклубників у своїй кар'єрі.
"Луїш Нані, Віктор Коваленко і Гонсалу Гедеш. Нані – швидкий і технічний.
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Коваленко розумний і з хорошою передачею, а Гедеш добре працює з м'ячем на швидкості", – сказав Зотько у коментарі виданню "Брутальний футбол".
Нагадаємо, з португальцями Нані та Гедешем Іван виступав у іспанській Валенсії, а з Коваленком пограв на рівні збірних України.
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