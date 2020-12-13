Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко може перейти у Вулверхемптон вже найближчим часом.

Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч проти Марселя – Гвардіола вдруге поспіль ігнорує українця

"Вовки" готуються відновити переговори щодо 23-річного українця у січні, повідомляє видання Daily Star. Нагадаємо, влітку команда Нуну Ешпіріту Санту вже намагалась здійснити трансфер Зінченка, проте переговори між сторонами не увінчалися успіхом. Півзахисник може погодитися на перехід через брак ігрового часу на Етіхаді.

До слова, у поточному сезоні Зінченко взяв участь лише у 5 матчах Манчестер Сіті у всіх турнірах. Чинна угода українського футболіста з командою Гвардіоли розрахована до червня 2024 року.

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