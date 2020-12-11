Олімпік перед останнім матчем у 2020 році перебував в одному заліковому балі від зони Ліги Європи, а Львів – у двох очках від останньої позиції в таблиці. Таким чином, з пошуком мотивації проблем не виникало, але з кадрами у тренерів все було досить непросто. "Містяни" не могли розраховувати одразу на трьох дискваліфікованих лідерів, а в донеччан на лавці сиділо три гравці молодіжки.

Шахаб на фоні чуток про інтерес Динамо висловився про своє майбутнє в Олімпіку

Фаворитом, звісно ж, був Олімпік, який одразу ж захопив ініціативу й до десятої хвилини провів аж три удари по воротах. Більш-менш нормальним був лише один – це Лебеденко стріляв з дистанції у ближній кут, однак Костик спокійно забрав м'яч. На 13-й хвилині по центру пробивав Каргбо, але і тут Костик не мав проблем. Львів намагався відповідати досить перспективними контратаки, однак жодна з них до реальної гостроти не призвела. Перший і єдиний удар гостей у першому таймі пройшов аж на 30-й хвилині, коли Кравчук пробив повз ближню стійку після кутового – втім, там все одно був офсайд.

В другій половині тайму підопічним Віталія Шумського вдалося вирівняти хід зустрічі. Олімпік у цей період володів ініціативою, але з перспективних моментів було лишень падіння Каргбо у штрафному, яке проігнорував арбітр. Низка подач у карний майданчик успіху господарям не принесла, однак під завершення першого тайму донеччани знову притиснули Львів – це вилилось у неточний удар Пасіча після кутового та постріл Беніто з меж штрафного у дальній нижній кут, який парирував Костик. Забити до перерви командам так і не вдалось.

Другий тайм Олімпік розпочав з кутового та пострілу Лебеденка з підбирання, але Костик знову зіграв спокійно. Львів же несподівано відповів контратакою, в якій Нич обіграв останнього захисника у карному майданчику й опинився прямо перед Бетімом – голкіпер врятував донеччан, відбивши фінальний постріл нападника. На 51-й же хвилині шедевр міг оформити Ернест, який завдав удару з дальньої дистанції, однак Бетім парирував у красивому стрибку. Зрештою, перевага гостей вилилась у результативний кутовий на 56-й хвилині – подачу з нього ударом головою в протихід голкіперу замкнув Кравчук. 1:0!

Лише після цього Олімпік прокинувся, перехопивши контроль над грою й почавши створювати гольові моменти. На 59-й хвилині пристрілку почав Лебеденко, який вистрілив повз ворота з-за меж штрафного, а на 61-й метрів з 11-ти після прийому на груди пробивав Беніто – по горобцях! Ще за три хвилини Беніто скинув простріл Політила під удар Каргбо, а той вистрілив точно у дальній кут. Бути б голу, якби стійка не зіграла за Львів! Після цього господарі провели низку кутових, але поступово "містяни" вирівняли хід зустрічі – а на 71-й хвилині Нич ще й міг забити після фінта Зідана у штрафному та обіграшу Бетіма. На щастя для підопічних Ігоря Климовського, голкіпер зумів вийти переможцем з дуелі.

На 70-х хвилинах особливої гостроти не виникало. Тренери проводили заміни, тож у матчі виникло багато пауз – і тим більш несподіваним виявився гол Олімпіка на 76-й. Гольову атаку донеччан розпочало класне закидання від Драме на хід Лебеденку, після якого пішов простріл під замикання Романовському. 1:1! Це освіжило гру господарів: на 81-й хвилині у падінні повз ворота пробивав Каргбо, а на 83-й Тейшейра вискочив практично віч-на-віч з Костиком – воротар врятував "містян"!

На останніх хвилинах Олімпік продовжував комбінувати на чужій половині поля й обстрілювати Костика. Атаки неодмінно завершувались ударами з дальньої дистанції, однак ні Лебеденко, ні Романовський, ні Каргбо не змогли поцілити у площину. Львів же у компенсований час міг і перемогу вирвати, однак удар Ернеста після рикошету від Снурніцина влучив у поперечину.. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Олімпік набрав 17 очок і піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи в активі 9 залікових балів, вийшов на дванадцяту сходинку.

Реал на шляху Атлетіко до титулу, доленосне дербі Манчестера, надії на камбек Ярмоленка та Маліновського – анонс вікенду