Зотько назвал топ-3 футболистов, с которыми играл в одной команде – среди звезд есть и украинец
11:54 - Читати українською
Защитник донецкого Олимпика Иван Зотько составил тройку сильнейших одноклубников в своей карьере.
"Луиш Нани, Виктор Коваленко и Гонсалу Гедеш. Нани – быстрый и техничный.
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Коваленко умный и с хорошей передачей, а Гедеш хорошо работает с мячом на скорости", – сказал Зотько в комментарии изданию "Брутальный футбол".
Напомним, с португальцами Нани и Гедешем Иван выступал в испанской Валенсии, а с Коваленко поиграл на уровне сборных Украины.
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