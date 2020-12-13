"Луиш Нани, Виктор Коваленко и Гонсалу Гедеш. Нани – быстрый и техничный.

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Коваленко умный и с хорошей передачей, а Гедеш хорошо работает с мячом на скорости", – сказал Зотько в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, с португальцами Нани и Гедешем Иван выступал в испанской Валенсии, а с Коваленко поиграл на уровне сборных Украины.

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