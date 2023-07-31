Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про проблему, з якою команда Ненада Лалатовіча зіштовхнулась після виїзного матчу з Рухом.

"Рух грає вдома, тренується вдома, у Руха ідеальні умови. Зоря не може цим похизуватися – ми знаємо, через які причини.

Рух – Зоря – 2:1 – відео голів та огляд поєдинку

Але коли команда їде в Київ з матчу у Львові і приїжджає на блокпост о 1:00 чи 1:30, і виявляється, що немає спеціальних документів... Блокпостери (ми можемо сказати, що хлопці роблять свою роботу) не пускають Зорю в Київ і гравці сплять в автобусі до 5:00.

Це не нормальна ситуація. Я розумію, що Лалатовіч пам'ятає часи Югославської війни, але не хоче знову до цього звикати. Знаючи Лалатовіча, поки що йому начебто все подобається, але такі ситуації – це реально не рівень організації команди, яка буде грати в єврокубках", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у дебютному матчі на чолі з сербським фахівцем Зоря поступилася Руху з рахунком 1:2.

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