Рух здійснив камбек у поєдинку 1-го туру УПЛ проти Зорі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Рух – Зоря на "Футбол 24".

Зоря повела в рахунку на 21 хвилині завдяки одразу двом екс-динамівцям. Антюх на правому фланзі накрутив захисників та зумів прострілити, а Русина ніхто не втримав у центрі штрафного. Перша половина так і завершилась з рахунком 1:0, але вже в середині другого Рух відігрався. Климчук прорвався лівим флангом у штрафний та легенько навісив, а Руніч головою переправив м'яч у ворота.

Рух здобув вольову перемогу над Зорею – Климчук забив, віддав асист і заробив червону для суперника

На 84 хвилині Зоря залишилась в меншості – Джордан отримав другу жовту, а вже через 2 хвилини Климчук ударом з-за меж штрафного забив переможний м'яч.