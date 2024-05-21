У вівторок, 21 травня, став відомий діагноз Гайя після травми, яку він отримав у недільному матчі з Жироною. Капітан "лос чес" вийшов у цій зустрічі на заміну на 61-й хвилині, але вже через 11 хвилин був змушений покинути поле. Як інформує Marca, у Хосе стався рецидив травми лівого квадрицепса.

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Гайя отримав таку ж травму в березневому матчі проти Вільяреала, через яку пропустив два місяці. Лівий захисник не хотів форсувати своє відновлення, тому його повернення на поле пройшло без ускладнень. Повідомляється, що весь цей час він тренувався в спеціальному захисті, але цей запобіжний захід не вберіг його від рецидиву травми.

Таким чином, в Іспанії на Євро-2024 залишаться тільки два ліві захисники – Алекс Грімальдо з Байєра і Марк Кукурелья з Челсі.

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