Президент Франції Еммануель Макрон намагається вплинути на рішення Реала щодо участі Кіліана Мбаппе в Олімпійських іграх у Парижі.

За повідомленням L'Equipe, Еммануель Макрон не здається у своїх прагненнях бачити Кіліана Мбаппе та інших французьких гравців Реала, таких як Ферлана Менді, Орельєна Чуамені та Едуардо Камавінга на Олімпійських іграх у Парижі.

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Після того, як "вершкові" чітко дали зрозуміти, що не відпустять жодного з своїх гравців на літній турнір, Макрон вирішив втрутитися. Президент Франції планує провести переговори з президентом Реала Флорентіно Пересом, щоб переконати клуб змінити свою позицію стосовно футболістів Франції.

Важливо зазначити, що майбутнє Мбаппе досі невизначене, та за інформацією багатьох джерел, зірка ПСЖ цього літа приєднається до Реала.

Мбаппе, я пишу тобі листа...