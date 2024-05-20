Барселона цікавиться українським форвардом Артемом Довбиком, який зараз виступає за Жирону.

За повідомленням El Gol Digital, фінансова скрута Барселони змушує шукати креативні рішення для посилення команди. Каталонці пропонують обмін гравцями, щоб отримати Артема Довбика, адже це дозволить зекономити кошти.

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Жирона готується до Ліги чемпіонів, тому зацікавлена ​​в збереженні захисника Еріка Гарсії, який виступає в оренді, та хоче повернути хавбека Оріоля Ромеу. Окрім Гарсії та Ромеу, Барселона може запропонувати Жироні оренду форвардів Вітора Роке та Ансу Фаті, а також може включити в угоду вінгера Феррана Торреса.

Важливо зазначити, що Барселона також цікавиться хавбеком Жирони Алейшем Гарсією та вінгером Савіо, який виступає на правах оренди.

До слова, цього сезону Довбик провів за Жирону 38 матчів, забив 21 гол та віддав 9 асистів. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює форварда в 30 мільйонів євро.

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