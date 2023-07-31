Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о проблеме, с которой команда Ненада Лалатовича столкнулась после выездного матча с Рухом.

"Рух играет дома, тренируется дома, у Руха идеальные условия. Заря не может этим похвастаться – мы знаем, по каким причинам.

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Но когда команда едет в Киев с матча во Львове и приезжает на блокпост в 1:00 или 1:30, и оказывается, что нет специальных документов... Блокпостеры (мы можем сказать, что ребята делают свою работу) не пускают Зарю в Киев и игроки спят в автобусе до 5:00.

Это не нормальная ситуация. Я понимаю, что Лалатович помнит времена Югославской войны, но не хочет снова к этому привыкать. Зная Лалатовича, пока ему вроде бы все нравится, но такие ситуации – это реально не уровень организации команды, которая будет играть в еврокубках", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в дебютном матче во главе с сербским специалистом Заря уступила Руху со счетом 1:2.

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