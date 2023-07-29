Матч Руха проти Зорі був примітним одразу з двох причин. По-перше, вболівальники могли оцінити персональний телепул від Руха – ютуб-канал УПЛ ТБ, де транслюють матчі "жовто-чорних". По-друге, великий інтерес викликала форма Зорі після суттєвого оновлення складу й приходу сербського тренера Ненада Лалатовіча.

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Рух майже не змінив склад у порівнянні з попереднім сезоном. Із нових імен – лишень Олексій Сич, який повернувся з оренди в Кортрейку. На жаль для львів'ян, його камбек аж ніяк не допоміг у першому таймі.

Підопічні Віталія Пономарьова виглядали блідо, за 30 хвилин завдавши всього два удари – обидва зі штрафного. Климчук пробив повз ліву дев'ятку, а постріл Мисика в правий кут парирував Сапутін. Також можна пригадати небезпечну подачу від Мисика на 36-й хвилині, яку так ніхто й не замкнув. Чогось більшого Рух до перерви не створив.

Зоря домінувала. Ще до 20-ї хвилини луганці вели за ударами з рахунком 5:1, 3:0 у площину. Їм бракувало гостроти, але загальна перевага в динаміці та командному русі принесла успіх на 21-й хвилині. Джордан дав шикарний пас між лініями метрів на 60, Кирюханцев скинув м'яч Антюху, а той з правого флангу прострілив на лінію воротарського. Русин замкнув, 1:0!

На перерву Зоря пішла при 52% володіння й маючи майже втричі більше ударів, однак їхня гострота була низькою. Подвоїти перевагу в рахунку не вдалося.

Другий тайм виявився діаметрально протилежним. Тепер вже Рух мав суттєву перевагу в активності, причому створюючи гострі моменти. На 49-й хвилині Теслюк замикав подачу з кутового на ближню стійку (неточно), на 54-й Притула з дистанції приклався у дальню дев'ятку (Сапутін парирував), а на 56-й Сапуга пробив зі скидки Климчука – повз ворота.

Зоря огризнулась супермоментом на 58-й хвилині, коли Русин головою замкнув навіс з правого флангу. Назарій спрямовував м'яч вниз, але Ледвій парирував ногами! Після цього пішли заміни – у львів'ян замість Теслюка й Мисика вийшли Квасниця та Руніч, а Ненад Лалатовіч зняв Волошина й випустив Яцика.

Віталій Пономарьов вгадав із перестановками. Вже за три хвилини після появи на полі Рух зрівняв рахунок зусиллями Руніча – Василь замкнув подачу Климчука з лівого флангу. 1:1!

А на 75-й відзначитись міг і Квасниця, який увірвався на правий край штрафного, пробив у захисника й з добивання спрямував м'яч у поперечку! Руніч підхопив відскок і стріляв з близької відстані, але спрямував сферу в небо. Стривожений таким розвитком подій Ненад Лалатовіч освіжив атаку – Бугай замість Алефіренка, Нагнойний замість Антюха, Снурніцин замість Кирюханцева.

Втім, Рух продовжив тиснути. На 85-й хвилині справа дійшла навіть до вилучення Джордана – бразильський новачок збив Климчука перед власним штрафним і отримав другу жовту. До речі, перше попередження він теж заробив на Климчуку. Юрій знову шикарно пробив зі стандарту, спрямувавши м'яч у праву дев'ятку.

Сапутін парирував, однак подальший кутовий таки приніс успіх львівському Грілішу. Климчук прийняв подачу на дальньому куті штрафного, змістився в центр і несподівано пробив під ближню стійку – 2:1! Цей гол виявився вирішальним.

Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Руха.

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