Асистенти Віктора Скрипника вирішили пролонгувати угоду з луганським клубом попри небажання їхнього боса сідати за стіл переговорів.

Тренерський штаб головної команди Зорі продовжив контракти з луганським клубом, повідомляє офіційний сайт "мужиків".

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Асистент Сергій Попов, тренер воротарів Андрій Нікітін, тренер з фізпідготовки Григорій Ярмаш і тренер-селекціонер Юрій Дудник підписали з клубом контракти до літа 2022 року. До слова, контракт самого Скрипника також розрахований до кінця сезону 2021/22.

Раніше повідомлялося, що головний тренер відмовляється підписувати з клубом нову угоду.

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