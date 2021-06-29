"Скрипника зовсім не влаштовує кадрова політика Зорі. Наскільки мені відомо, поки він відмовляється від пропозиції керівництва клубу підписати новий контракт.

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Скрипник не вважається ключовою фігурою в питаннях комплектації команди, тому що подібні речі повинні плануватися разом з головним тренером на певний проміжок часу, а не на один рік, який за контрактом залишився у тренера з Зорею", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, у нинішнє міжсезоння "мужиків" вже покинули Владлен Юрченко, Дмитро Іванісеня, Андреас Циганікс, Нікола Васіль і Джоель Абу Ханна.

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