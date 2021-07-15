Гендиректор Зорі – про можливий відхід Скрипника: Він заслужив це своєю роботою
Генеральний директор луганців Станіслав Оганов вчергове заявив, що клуб не планує прощатися зі своїм головним тренером.
"Я вже втомився повторювати, що у Віктора Скрипника продовжує діяти контракт з Зорею. Кожні півроку його намагаються "звільнити" з клубу, кудись сватаючи.
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Ось і зараз хтось пише про те, що він нібито йде. Куди йде ?! Повторюся: у нього чинний контракт. А писати можна все, що завгодно. Ось я іноді читаю всілякі нісенітниці, і мені стає соромно за людей, які це пишуть. Ясна річ, до Скрипнику є увага – і це нормально. Він заслужив її своєю роботою", – сказав Оганов у коментарі FanDay.
Нагадаємо, контракт Скрипника з Зорею чинний до 30 червня 2022 року.
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