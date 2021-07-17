Ассистенты Виктора Скрипника решили пролонгировать соглашение с луганским клубом несмотря на нежелание их босса садиться за стол переговоров.

Тренерский штаб главной команды Зари продлил контракты с луганским клубом, сообщает официальный сайт "мужиков".

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Ассистент Сергей Попов, тренер вратарей Андрей Никитин, тренер по физподготовке Григорий Ярмаш и тренер-селекционер Юрий Дудник подписали с клубом контракты до лета 2022 года. К слову, контракт самого Скрипника также рассчитан до конца сезона 2021/22.

Ранее сообщалось, что главный тренер отказывается подписывать с клубом новое соглашение.

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