Зоря у своєму твіттері повідомила, що Ловро Цвєк офіційно закріпив стосунки зі своєю дівчиною, Магдаленою.

Зоря готується повернути Данченка в УПЛ

Футболіст досить скромно відсвяткував таку важливу подію в житті. Вже завтра хорвату належить повернутись до роботи – Зоря розпочне зимові збори з 10 січня в Запоріжжі, після чого вирушить в Туреччину.

Додамо, що Цвєк провів 23 матчі за Зорю в поточному сезоні, у яких відзначився 1 асистом.

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