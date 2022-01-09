Зоря залишилась без ще одного холостяка – легіонер побрався з коханою
09:49 - Читать на русском
Півзахисник Зорі Ловро Цвєк вирішив завершити з холостяцьким життям.
Зоря у своєму твіттері повідомила, що Ловро Цвєк офіційно закріпив стосунки зі своєю дівчиною, Магдаленою.
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Футболіст досить скромно відсвяткував таку важливу подію в житті. Вже завтра хорвату належить повернутись до роботи – Зоря розпочне зимові збори з 10 січня в Запоріжжі, після чого вирушить в Туреччину.
Додамо, що Цвєк провів 23 матчі за Зорю в поточному сезоні, у яких відзначився 1 асистом.
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